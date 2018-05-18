Путин выразил надежду, что Скрипаль «будет жив, здоров и невредим»

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель прокомментировал информацию о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы в Солсбери.
Путин выразил надежду, что Скрипаль «будет жив, здоров и невредим»
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«Я думаю, что если бы, как утверждали наши британские коллеги, было использовано боевое отравляющее вещество, то этот человек погиб бы на месте. Боевое отравляющее вещество настолько сильное, что человек погибает мгновенно или в течение нескольких минут. Слава богу, он поправился, выписался из больницы. Надеюсь, он будет жив, здоров и невредим», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что Москва неоднократно предлагала Лондону помощь в расследовании инцидента.

«Никакой ответной реакции пока нет. Наше предложение остаётся открытым», — добавил российский президент.

18 мая Сергея Скрипаля выписали из больницы.

В Скотленд-Ярде заявили о продолжении «сложного расследования» по делу экс-полковника ГРУ.

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