В Скотленд-Ярде рассказали о продолжении «сложного расследования» по делу Скрипаля
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«Это сложное расследование, и следователи продолжают собирать и сопоставлять все данные для того, чтобы установить полностью факты и обстоятельства, стоящие за этим отвратительным нападением», — приводит заявление Скотленд-Ярда РИА Новости.
Как отметили в полиции, в настоящее время состояние пострадавших улучшается.
«В интересах безопасности Сергея и Юлии Скрипаль мы не будем обсуждать принятые меры по их защите и безопасности», — добавили в ведомстве.
Ранее Сергея Скрипаля выписали из больницы.