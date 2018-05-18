В Скотленд-Ярде рассказали о продолжении «сложного расследования» по делу Скрипаля

Полиция Лондона рассказала о продолжении расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, отметив, что расследование «сложное».

«Это сложное расследование, и следователи продолжают собирать и сопоставлять все данные для того, чтобы установить полностью факты и обстоятельства, стоящие за этим отвратительным нападением», — приводит заявление Скотленд-Ярда РИА Новости.

Как отметили в полиции, в настоящее время состояние пострадавших улучшается.

«В интересах безопасности Сергея и Юлии Скрипаль мы не будем обсуждать принятые меры по их защите и безопасности», — добавили в ведомстве.

Ранее Сергея Скрипаля выписали из больницы.