МИД Китая призвал не препятствовать мирному процессу на Корейском полуострове

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал не препятствовать мирному диалогу на Корейском полуострове.

«Для решения проблемы Корейского полуострова необходимо, чтобы стороны шли навстречу друг другу, а не наоборот — в диаметрально противоположных направлениях. Особенно когда одна сторона демонстрирует гибкость, а вторая, наоборот — непреклонность. История уже давала нам этот урок. Мы не хотим видеть повторения этого явления», — цитирует его РИА Новости.

При этом Ван И добавил, что достигнутый в ходе переговоров между Сеулом и Пхеньяном прогресс необходимо ценить всем международным игрокам.

«Остальные стороны, в особенности США, должны дорожить этим возникшим шансом на мир. Все должны продвигать мир, а не наоборот — тащить процесс назад», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Северная Корея пригрозила отменить саммит с США из-за американо-южнокорейских учений.

Позднее в МИД КНДР назвали условие продолжения переговоров с США.

Эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.