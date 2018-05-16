В МИД России заявили, что не опасаются введения Западом новых санкций из-за Крымского моста

Возможное введение Западом новых санкций в связи с открытием Крымского моста не вызывает опасений у России. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел Григорий Карасин.

«Мы никаких санкций не боимся. Объявлять санкции против нас — только приучать нас работать более эффективно», — приводит его слова ТАСС.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон осуждает открытие Крымского моста и призывает Москву «не препятствовать судоходству».

Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая в 05:30.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.