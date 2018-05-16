Госдеп США прокомментировал открытие Крымского моста

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Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон осуждает открытие Крымского моста. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«Мост является не только попыткой России укрепить незаконный захват и оккупацию Крыма, но и препятствует судоходству, ограничивая размеры кораблей, которые могут пройти через Керченский пролив», — говорится в сообщении

Она заявила, что США призывают Россию «не препятствовать судоходству». 

В Госдепе также заявили, что США «ввели санкции против многочисленных лиц и организаций, участвующих в этом проекте».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал открытие Крымского моста.

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто 16 мая в 05:30.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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