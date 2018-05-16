Госдеп США прокомментировал открытие Крымского моста

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон осуждает открытие Крымского моста. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«Мост является не только попыткой России укрепить незаконный захват и оккупацию Крыма, но и препятствует судоходству, ограничивая размеры кораблей, которые могут пройти через Керченский пролив», — говорится в сообщении.

Она заявила, что США призывают Россию «не препятствовать судоходству».

В Госдепе также заявили, что США «ввели санкции против многочисленных лиц и организаций, участвующих в этом проекте».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал открытие Крымского моста.

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто 16 мая в 05:30.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.