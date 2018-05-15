В ЕС назвали нарушением суверенитета Украины строительство Крымского моста

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В Евросоюзе считают нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины строительство Крымского моста. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.
В ЕС назвали нарушением суверенитета Украины строительство Крымского моста
  • Reuters

Отмечается, что Россия построила мост через Керченский пролив «без согласия Украины».

«Это является ещё одним нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении.

Косьянчич заявила, что строительство моста якобы направлено на изоляцию Крыма от Украины.

«Мост ограничивает прохождение судов через Керченский пролив к украинским портам в Азовском море», — добавила она.

По её словам, в ЕС продолжат осуждать «незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией».

15 мая российский лидер Владимир Путин открыл автомобильную часть Крымского моста.

Украинский МИД в связи с этим выразил протест

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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