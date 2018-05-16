В Госдуме ответили на заявления Госдепа США об открытии Крымского моста

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT прокомментировал заявление официального представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт о том, что Крымский мост не только является попыткой России укрепить «незаконный захват и оккупацию» Крыма, но и «препятствует судоходству, ограничивая размеры судов, которые могут пройти через Керченский пролив».

«Насколько мне известно, мост не создаёт проблем для движения судов. Там оборудован специальный проход, он довольно комфортный. Просто сейчас эту ситуацию начинают использовать для провокаций. Хотя этот проход был организован не прямо сегодня, а ещё когда только начиналось строительство моста, и тогда никаких проблем для кораблей не вызывал. А сейчас, после открытия, они почему-то появились. Соответственно, заявление политизированное и никакой реальной подоплёки под собой не имеет», — заявил он.

Морозов также обратил внимание, что Крымский мост — очень важный проект для жителей полуострова, несмотря на общую политическую ситуацию.

«Это беспардонная манера Вашингтона — вмешиваться во внутренние дела не только России, но и других государств. Америка считает себя исключительной, поэтому полагает, что может указывать другим государствам, как действовать на их территории. Что касается моста — это очень важный проект. Его много раз хотели реализовать, но смогли только сейчас ценой огромных человеческих усилий и денежных вливаний. И он необходим независимо от того, какая сейчас политическая обстановка в мире. Жителям Крыма нужно надёжное сообщение с Большой землёй. Поэтому никаких инсинуаций со стороны Вашингтона на свой счёт мы не приемлем», — подытожил депутат.

Ранее Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон осуждает открытие Крымского моста и призывает Москву «не препятствовать судоходству».

Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая в 05:30.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.