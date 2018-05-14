Абэ намерен узнать результаты переговоров Трампа и Ким Чен Ына от американского лидера

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил желание узнать результаты предстоящих переговоров президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына напрямую от главы Белого дома.

«Я намерен поддерживать тесную связь с президентом Трампом в преддверии саммита лидеров США и Северной Кореи... После завершения переговоров... я хотел бы напрямую услышать об их результатах от президента Трампа», — цитирует его ТАСС.

По словам премьер-министра, в настоящее время стороны пытаются договориться о том, в каком формате может состояться встреча Трампа и Абэ.

Ранее стало известно, что встреча американского и северокорейского лидеров состоится в Сингапуре 12 июня.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН рассказал о возможных темах предстоящей встречи Трампа и Ким Чен Ына.