Жертвами взрыва в мечети в Афганистане стали по меньшей мере 12 человек
По данным агентства, ни одна из террористических группировок к настоящему моменту не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Отмечается, что сотрудники местной полиции устанавливают обстоятельства инцидента.
30 апреля в Кабуле произошла серия взрывов, в результате погибли по меньшей мере 29 человек.
Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.