Жертвами взрыва в мечети в Афганистане стали по меньшей мере 12 человек

В результате взрыва в мечети в афганской провинции Хост погибли по меньшей мере 12 человек, ещё 33 пострадали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, ни одна из террористических группировок к настоящему моменту не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Отмечается, что сотрудники местной полиции устанавливают обстоятельства инцидента.

30 апреля в Кабуле произошла серия взрывов, в результате погибли по меньшей мере 29 человек.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.