ИГ взяло ответственность за взрывы в Кабуле

Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за серию взрывов в столице Афганистана, жертвами которых стали по меньшей мере 25 человек.

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Об этом сообщает AFP. #BREAKING Islamic State claims twin Kabul suicide attacks: statement — AFP news agency (@AFP) 30 апреля 2018 г. Ранее сообщалось, что в результате серии взрывов в столице Афганистана Кабуле погибли 25 человек, 45 пострадали. Также стало известно, что фотограф французского информационного агентства AFP Ша Мараи погиб в результате взрыва. * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.