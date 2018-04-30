ИГ взяло ответственность за взрывы в Кабуле

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Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за серию взрывов в столице Афганистана, жертвами которых стали по меньшей мере 25 человек.
ИГ взяло ответственность за взрывы в Кабуле
  • globallookpress.com
  • © Rahmat Alizadah/imago stock&people

Об этом сообщает AFP.

Ранее сообщалось, что в результате серии взрывов в столице Афганистана Кабуле погибли 25 человек, 45 пострадали.

Также стало известно, что фотограф французского информационного агентства AFP Ша Мараи погиб в результате взрыва.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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