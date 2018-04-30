ИГ взяло ответственность за взрывы в Кабуле
- globallookpress.com
- © Rahmat Alizadah/imago stock&people
Об этом сообщает AFP.
#BREAKING Islamic State claims twin Kabul suicide attacks: statement— AFP news agency (@AFP) 30 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что в результате серии взрывов в столице Афганистана Кабуле погибли 25 человек, 45 пострадали.
Также стало известно, что фотограф французского информационного агентства AFP Ша Мараи погиб в результате взрыва.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.