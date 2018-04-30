При взрывах в Афганистане пострадали 45 человек
В результате серии взрывов в столице Афганистана Кабуле 45 человек получили ранения.
- globallookpress.com
- © Rahmat Alizadah/ZUMAPRESS.com
Об этом сообщает агентство TOLO News.
Кроме того, уточняется, что число погибших возросло до 25.
Ранее сообщалось о 21 погибшем при взрывах в Кабуле.
В результате взрыва погиб фотограф французского информационного агентства AFP.
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