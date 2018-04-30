При взрывах в Афганистане пострадали 45 человек

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В результате серии взрывов в столице Афганистана Кабуле 45 человек получили ранения.
При взрывах в Афганистане пострадали 45 человек
  • globallookpress.com
  • © Rahmat Alizadah/ZUMAPRESS.com

Об этом сообщает агентство TOLO News.

Кроме того, уточняется, что число погибших возросло до 25.

Ранее сообщалось о 21 погибшем при взрывах в Кабуле.

В результате взрыва погиб фотограф французского информационного агентства AFP.

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