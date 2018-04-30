Число погибших при взрывах в Кабуле превысило 20

Число погибших в результате серии взрывов в столице Афганистана Кабуле возросло до 21.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

#BREAKING Death toll in Kabul suicide blasts rises to 21: health ministry — AFP news agency (@AFP) 30 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов погибли семь человек. Также стало известно, что фотограф французского информационного агентства AFP Ша Мараи погиб в результате взрыва.