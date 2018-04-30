Число погибших при взрывах в Кабуле превысило 20
Число погибших в результате серии взрывов в столице Афганистана Кабуле возросло до 21.
- Reuters
Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
#BREAKING Death toll in Kabul suicide blasts rises to 21: health ministry— AFP news agency (@AFP) 30 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов погибли семь человек. Также стало известно, что фотограф французского информационного агентства AFP Ша Мараи погиб в результате взрыва.
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