В ЕС осудили серию взрывов в Кабуле

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Евросоюз осуждает серию взрывов в столице Афганистана, жертвами которых стали не менее 29 человек. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
В ЕС осудили серию взрывов в Кабуле
  • Reuters

«К сожалению, по нашей информации, среди жертв девять журналистов», — цитирует его La Vanguardia.

Схинас добавил, что ЕС и Еврокомиссия остаются едиными с афганским народом и журналистами всего мира.

Утром 30 апреля в Кабуле произошла серия взрывов, в результате погибли по меньшей мере 29 человек, 49 пострадали.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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