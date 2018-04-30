Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 29

Число погибших в результате серии взрывов в столице Афганистана Кабуле достигло 29.

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

#KABUL - At least 29 people including seven journalists and cameramen were killed and over 40 others were wounded in twin suicide bombings on Monday morning, officials at the Ministry of Public Health confirmed. — TOLOnews (@TOLOnews) 30 апреля 2018 г.

По уточнённой информации, в результате происшествия также пострадали 49 человек.

Ранее сообщалось о 25 погибших при взрывах в Кабуле.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.