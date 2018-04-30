Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 29

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Число погибших в результате серии взрывов в столице Афганистана Кабуле достигло 29.
Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 29
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  • © Rahmat Alizadah/imago stock&people

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения. 

По уточнённой информации, в результате происшествия также пострадали 49 человек.

Ранее сообщалось о 25 погибших при взрывах в Кабуле.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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