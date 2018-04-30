В Афганистане при нападении на военный конвой погибли 11 человек

В провинции Кандагар в Афганистане по меньшей мере 11 учащихся медресе погибли в результате атаки террориста-смертника, целью которой был конвой иностранных военнослужащих.

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на местные власти.

#Kandahar - At least 11 students at a Madrasa were killed in Daman district of #Kandahar province on Monday after a suicide bomber detonated his explosives close to convoy of foreign troops, local officials confirmed. pic.twitter.com/dQ7SCz1G9u — TOLOnews (@TOLOnews) 30 апреля 2018 г.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Утром 30 апреля в Кабуле произошла серия взрывов, в результате погибли по меньшей мере 29 человек, 49 пострадали.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.