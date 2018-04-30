СМИ: В результате взрывов в Кабуле погибли девять журналистов
- Reuters
Как отмечается, журналисты прибыли на место первого взрыва для подготовки материалов, когда произошёл второй взрыв.
Кроме того, семь журналистов получили ранения.
30 апреля в Кабуле произошла серия взрывов, в результате погибли по меньшей мере 29 человек.
Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.