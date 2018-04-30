СМИ: В результате взрывов в Кабуле погибли девять журналистов

Девять погибших в результате взрывов в Кабуле были сотрудниками СМИ. Об этом сообщает 1TV.

Как отмечается, журналисты прибыли на место первого взрыва для подготовки материалов, когда произошёл второй взрыв.

Кроме того, семь журналистов получили ранения.

30 апреля в Кабуле произошла серия взрывов, в результате погибли по меньшей мере 29 человек.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.