Помпео осудил атаку в Кабуле

В Госдепартаменте США осудили «бессмысленную и варварскую атаку» в Кабуле, жертвами которой стали 29 человек.

Соответствующее заявление сделал американский госсекретарь Майк Помпео.

«Мы выражаем наши самые глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших, которые были ранены и убиты, и мы оплакиваем всех тех, кто погиб», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

30 апреля в Кабуле произошла серия взрывов, в результате погибли по меньшей мере 29 человек.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.