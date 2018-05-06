В Сеуле прошла акция «Бессмертный полк»

В столице Южной Кореи прошла акция «Бессмертный полк». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в городе также прошёл праздничный концерт ко Дню Победы.

По данным агентства, в акции, которая состоялась в парке Синдан, приняли участие около 200 человек.

В церемонии открытия мероприятия участвовал посол России в Южной Корее Александр Тимонин.

Ранее сообщалось, что шествие «Бессмертного полка» впервые официально состоялось в Женеве.

В апреле URA.RU передавало, что число участников данной акции в Челябинской области за пять лет выросло почти в 50 раз.