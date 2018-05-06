В Буэнос-Айресе прошла акция «Бессмертный полк»

В столице Аргентины провели акцию «Бессмертный полк».

Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила агентству одна из организаторов мероприятия Сильвана Ярмолюк, в этой южноамериканской стране данное шествие проходит уже третий год подряд.

«У нас лил проливной дождь, но всё равно люди пришли. Около 200 человек было в этот раз», — рассказала она.

По её словам, во время мероприятия люди пели военные песни, а затем пришедшие исполнили гимн «Бессмертного полка».

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Генуе и Женеве. Также мероприятие состоялось в Токио, Мельбурне и столице Кувейта.