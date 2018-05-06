В Буэнос-Айресе прошла акция «Бессмертный полк»

Короткая ссылка
В столице Аргентины провели акцию «Бессмертный полк».

Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила агентству одна из организаторов мероприятия Сильвана Ярмолюк, в этой южноамериканской стране данное шествие проходит уже третий год подряд.

«У нас лил проливной дождь, но всё равно люди пришли. Около 200 человек было в этот раз», — рассказала она.

По её словам, во время мероприятия люди пели военные песни, а затем пришедшие исполнили гимн «Бессмертного полка». 

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Генуе и Женеве. Также мероприятие состоялось в ТокиоМельбурне и столице Кувейта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных