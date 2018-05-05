В Мельбурне впервые прошла акция «Бессмертный полк»

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В австралийском Мельбурне впервые прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие около 200 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что участники собрались в центре города, затем прошли колонной вдоль реки Ярры, а по окончании мероприятия устроили пикник в одном из местных парков.

«Все, кто пришли, остались в полном восторге. Люди горячо благодарят и просят непременно организовать такую акцию в следующем году», — рассказала одна из организаторов мероприятия Екатерина Эдди. 

Ранее стало известно, что в акции «Бессмертный полк», которая прошла на территории посольства России в Токио, приняли участие около 300 человек.

В апреле URA.RU сообщило, что число участников данной акции в Челябинской области за пять лет выросло почти в 50 раз.

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