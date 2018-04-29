Участие в акции «Бессмертный полк» в различных городах США примут около шести тысяч человек

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Участие в акции «Бессмертный полк» в 20 городах США примут около шести тысяч человек.

Об этом ТАСС сообщил координатор акции, президент общества «Русская молодёжь Америки» Игорь Кочан.

По его словам, акция пройдёт, в частности, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, Чикаго, Вашингтоне, Майами.

«Среди новых городов, которые присоединяются к акции — Канзас-Сити (штат Миссури), Бирмингем (Алабама), Хьюстон (Техас), Ванкувер (Вашингтон) и Феникс (Аризона)», — рассказал Кочан.

По его словам, в этому году ожидается самая многочисленная акция с 2015 года.

Ранее URA.RU сообщило, что число участников акции «Бессмертный полк» в Челябинской области выросло почти в 50 раз за пять лет.

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