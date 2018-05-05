В Токио прошла акция «Бессмертный полк»

В акции «Бессмертный полк», которая прошла на территории посольства России в Токио, приняли участие около 300 человек. Об этом рассказал представитель Россотрудничества в Японии Константин Виноградов.

«Несмотря на то, что сейчас в Японии отпускная неделя, сегодня здесь собралось не меньше 300 человек. Акция в Токио проходит во второй раз, но впервые она стала столь масштабной. Акцию провели на совершенно новом уровне, с концертом, полевой кухней», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что кроме представителей российской диаспоры и дипломатического корпуса в Токио участие в акции приняли и граждане других стран.

Ранее стало известно, что участие в акции «Бессмертный полк» в городах Соединённых Штатов примут около шести тысяч человек.

В апреле URA.RU сообщило, что число участников данное акции в Челябинской области выросло почти в 50 раз за пять лет.