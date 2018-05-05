В Женеве впервые прошла акция «Бессмертный полк»

Шествие «Бессмертного полка» впервые официально состоялось в Женеве, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что в акции приняли участие более 100 человек. Они с песнями прошли по набережной женевского озера мимо здания Совета ООН по правам человека в сторону Площади Наций, прямо перед зданием ООН, где установлен памятник в виде большого стула без одной ножки.

Как отмечает агентство, вместе с русскими жителями Женевы в акции приняла участие семья поляков. Они также несли портреты погибших во время Великой Отечественной войны предков.

Шествие, официально согласованное с городскими властями, прошло при поддержке постпредства России при женевском отделении ООН.

Ранее сообщалось, что «Бессмертный полк» прошёл в Токио, Мельбурне и столице Кувейта.

URA.RU передавало, что число участников акции в Челябинской области выросло почти в 50 раз за пять лет.