Почти 3 тысячи человек участвуют в акции «Бессмертный полк» в Нью-Йорке и Вашингтоне

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Акция «Бессмертный полк» в Нью-Йорке собрала более двух тысяч человек, став самой массовой с 2015 года. Об этом сообщил координатор акции, президент общества «Русская молодёжь Америки Игорь Кочан.

«По нашим данным, в шествии уже принимают участие около 2 тысяч человек — беспрецедентная цифра даже по сравнению с прошлым годом», — цитирует его ТАСС.

Кочан отметил, что на последнем этапе шествия к акции «присоединятся советские и американские ветераны, пожелавшие также встать в строй с однополчанами».

Кроме того, акция «Бессмертный полк» стартовала в Вашингтоне, в ней участвует посол России в США Анатолий Антонов.

По словам организатора мероприятия Екатерины Хилл, ожидается, что примерно 700 человек придут почтить память павших в борьбе с фашизмом.

Шествие завершится у мемориала Второй мировой войны на Национальном молле.

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Генуе и Женеве. Также мероприятие состоялось в ТокиоМельбурне и столице Кувейта.

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