Посольство России продолжает настаивать на предоставлении информации по делу Скрипалей

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Посольство России в Великобритании продолжает добиваться от Лондона раскрытия информации о ходе расследования дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

«Мы продолжаем настаивать на том, чтобы полная информация о ходе расследования была официально предоставлена России или опубликована британским правительством. Это отвечает интересам всех, в том числе, СМИ, общественности и не в последнюю очередь международных партнёров Великобритании, предпринявших недружественные шаги против России на основе непроверенных заключений, которые два месяца спустя всё ещё не подтверждены фактами», — рассказали в посольстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Facebook заявила о том, что «многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают всё чётче».

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