Посольство России продолжает настаивать на предоставлении информации по делу Скрипалей
«Мы продолжаем настаивать на том, чтобы полная информация о ходе расследования была официально предоставлена России или опубликована британским правительством. Это отвечает интересам всех, в том числе, СМИ, общественности и не в последнюю очередь международных партнёров Великобритании, предпринявших недружественные шаги против России на основе непроверенных заключений, которые два месяца спустя всё ещё не подтверждены фактами», — рассказали в посольстве.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Facebook заявила о том, что «многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают всё чётче».