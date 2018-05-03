Глава МИД Ирана рассказал о нарушении США условий ядерной сделки

Вашингтон последовательно нарушал условия соглашения по иранской ядерной программе, а также отговаривал других от ведения бизнеса с Тегераном. Об этом заявил в ходе видеообращения глава МИД Ирана Джавад Зариф.

«США последовательно нарушали договорённость, в особенности тем, что отговаривали других вести бизнес с Ираном», — сказал он.

Ранее Зариф заявил, что США выдвигают непомерные требования по ядерной сделке.

В январе президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты выйдут из ядерной сделки, если европейские союзники не изменят её условий.