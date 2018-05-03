В Южной Корее создана комиссия по выполнению принятой в ходе межкорейского саммита декларации

В Южной Корее создана комиссия при президенте по выполнению положений декларации, которая была принята по итогам встречи южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает «Рёнхап».

Комиссию возглавит руководитель администрации президента страны. В её состав войдут представители различных министерств. Первое заседание комиссии состоится в четверг, 3 мая. 27 апреля сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом. По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова. Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил начало переговоров двух лидеров.