В Южной Корее создана комиссия по выполнению принятой в ходе межкорейского саммита декларации
Комиссию возглавит руководитель администрации президента страны.
В её состав войдут представители различных министерств. Первое заседание комиссии состоится в четверг, 3 мая.
27 апреля сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом.
По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил начало переговоров двух лидеров.