В ЕС призвали власти Армении отпустить задержанных в ходе митингов демонстрантов

Короткая ссылка
В Европейском союзе призвали власти Армении отпустить всех демонстрантов, которые были задержаны в ходе митингов в Ереване. Об этом говорится в заявлении представителя дипломатии ЕС.
В ЕС призвали власти Армении отпустить задержанных в ходе митингов демонстрантов
  • Reuters

«Мы ожидаем также, что Армения будет выполнять взятые на себя международные обязательства в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав и основных свобод человека. Все задержанные во время реализации своих основных прав в соответствии с законом должны быть незамедлительно освобождены», — говорится в тексте.

Также отмечается, что в ЕС «вызвал озабоченность» тот факт, что встреча премьер-министра страны Сержа Саргсяна и депутата Национального собрания Никола Пашиняна не увенчалась успехом.

Ранее стало известно, что в Ереване были задержаны 228 активистов, которые устроили демонстрацию против избрания Саргсяна премьер-министром.

Издание kp.ru сообщало, что полиция Еревана задержала лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что ситуация в стране достигла опасной черты, и призвал противоборствующие стороны к сдержанности и поиску диалога. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных