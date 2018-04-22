В ЕС призвали власти Армении отпустить задержанных в ходе митингов демонстрантов

В Европейском союзе призвали власти Армении отпустить всех демонстрантов, которые были задержаны в ходе митингов в Ереване. Об этом говорится в заявлении представителя дипломатии ЕС.

«Мы ожидаем также, что Армения будет выполнять взятые на себя международные обязательства в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав и основных свобод человека. Все задержанные во время реализации своих основных прав в соответствии с законом должны быть незамедлительно освобождены», — говорится в тексте.

Также отмечается, что в ЕС «вызвал озабоченность» тот факт, что встреча премьер-министра страны Сержа Саргсяна и депутата Национального собрания Никола Пашиняна не увенчалась успехом.

Ранее стало известно, что в Ереване были задержаны 228 активистов, которые устроили демонстрацию против избрания Саргсяна премьер-министром.

Издание kp.ru сообщало, что полиция Еревана задержала лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что ситуация в стране достигла опасной черты, и призвал противоборствующие стороны к сдержанности и поиску диалога.