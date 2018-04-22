Президент Армении заявил, что ситуация в стране достигла опасной черты

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Президент Армении Армен Саркисян заявил, что ситуация в стране достигла опасной черты, и призвал противоборствующие стороны к сдержанности и поиску диалога. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Армении заявил, что ситуация в стране достигла опасной черты
  • Армен Саркисян и Никол Пашинян
  • Reuters

«Призываю всех, прежде чем сделать любой шаг, проявить крайнюю сдержанность и ответственность, строжайше следовать духу и букве закона, не выходить из рамок прав и обязанностей гражданина Армении, не выходить из рамок ваших должностных полномочий», — отметил он.

По словам Саркисяна, «висящая в воздухе нетерпимость достигла высшей точки».

«Нельзя допустить, чтобы разделяющий стороны водораздел было невозможно связать мостом... я готов встретиться с депутатом Национального собрания Николом Пашиняном с целью смягчить существующую напряжённость посредством диалога политических сил», — заключил он.

Ранее стало известно, что в Ереване были задержаны 228 активистов, которые устроили демонстрацию против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна.

Также сообщалось, что в столице Армении после столкновений митингующих с полицейскими были госпитализированы семь человек.

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