Саргсян прервал переговоры с лидером оппозиции
- Серж Саргсян
- Reuters
Как передаёт ТАСС, встреча проходила в гостинице Marriott Armenia на площади Республики в Ереване.
«Политическая сила, получившая на выборах 7—8%, не имеет права говорить от имени народа», — сказал Саргсян.
По его мнению, недопустимо вести разговор с ним в таком тоне.
«То, что вы предлагайте, — шантаж. Вы не можете шантажировать государство», — заявил премьер.
Он призвал к законности лидера оппозиции и покинул зал переговоров.
Ранее Саргсян призвал к диалогу оппозицию Армении.
21 апреля сообщалось, что в Ереване были задержаны более 100 активистов, которые протестовали против избрания премьер-министром Саргсяна.