Саргсян прервал переговоры с лидером оппозиции

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Премьер-министр Армении Серж Саргсян покинул переговоры с главой оппозиции Николом Пашиняном.
Саргсян прервал переговоры с лидером оппозиции
  • Серж Саргсян
  • Reuters

Как передаёт ТАСС, встреча проходила в гостинице Marriott Armenia на площади Республики в Ереване.

«Политическая сила, получившая на выборах 7—8%, не имеет права говорить от имени народа», — сказал Саргсян.

По его мнению, недопустимо вести разговор с ним в таком тоне.

«То, что вы предлагайте, — шантаж. Вы не можете шантажировать государство», — заявил премьер.

Он призвал к законности лидера оппозиции и покинул зал переговоров.

Ранее Саргсян призвал к диалогу оппозицию Армении.

21 апреля сообщалось, что в Ереване были задержаны более 100 активистов, которые протестовали против избрания премьер-министром Саргсяна.

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