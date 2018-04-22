Саргсян прервал переговоры с лидером оппозиции

Премьер-министр Армении Серж Саргсян покинул переговоры с главой оппозиции Николом Пашиняном.

Как передаёт ТАСС, встреча проходила в гостинице Marriott Armenia на площади Республики в Ереване.

«Политическая сила, получившая на выборах 7—8%, не имеет права говорить от имени народа», — сказал Саргсян.

По его мнению, недопустимо вести разговор с ним в таком тоне.

«То, что вы предлагайте, — шантаж. Вы не можете шантажировать государство», — заявил премьер.

Он призвал к законности лидера оппозиции и покинул зал переговоров.

Ранее Саргсян призвал к диалогу оппозицию Армении.

21 апреля сообщалось, что в Ереване были задержаны более 100 активистов, которые протестовали против избрания премьер-министром Саргсяна.