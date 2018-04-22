В Генпрокуратуре Армении подтвердили задержание лидера оппозиции

Генпрокуратура Армении заявила, что три оппозиционных депутата парламента страны, в том числе лидер протестов Никол Пашинян, задержаны по обвинению в организации и проведении незаконных массовых собраний.

Как передаёт Интерфакс, также были задержаны Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.

В Генпрокуратуре заявили, что о задержании депутатов поставили в известность председателя Национального собрания Армении Ару Баблояна.

В сообщении говорится, что в ходе незаконных акций лица, руководимые депутатами, периодически грубо нарушали закон о мирных собраниях, препятствовали свободному передвижению граждан, входу и выходу в ряд зданий.

Также указывается, что они не ставили в известность своих сторонников о требованиях полиции прекратить собрания.

«Н. Пашинян, С. Микаелян и А. Мирзоян поощряли участников собраний перекрывать улицы, блокировать входы в здания госорганов, врываться в госздания, парализовать их работу», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Ереване полиция задержала лидера оппозиции Пашиняна.