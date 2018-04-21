В МИД Британии назвали приостановку в КНДР ядерных испытаний позитивным шагом

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Представитель внешнеполитического ведомства Великобритании прокомментировал приостановку проведения ядерных испытаний Северной Кореей.

«Долгосрочное обязательство Ким Чен Ына приостановить все ядерные испытания и ракетные запуски станет позитивным шагом. Мы надеемся, что это означает стремление к добросовестным переговорам», — цитирует британского дипломата РИА Новости.

По его словам, основной задачей МИД Британии остаётся поддающаяся проверке полная и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова.

21 апреля Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний в КНДР. Северная Корея пообещала не применять ядерное оружие при отсутствии угрозы стране.

Подробнее — в материале RT.

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