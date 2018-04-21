В Госдуме назвали позитивным решение КНДР приостановить ядерные испытания

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT прокомментировал решение КНДР о приостановке ядерных испытаний. Депутат отметил, что это позитивная новость.

«Такое решение как минимум лишит надуманных аргументов, имевшихся у США в отношении Северной Кореи, сократит количество тем, которые могут высосать из пальца американцы и их европейские союзники, чтобы обвинить ту или иную страну в каких-то выдуманных преступлениях против человечества», — сказал он.

По большому счёту северокорейский лидер Ким Чен Ын всегда стремился только к тому, чтобы обеспечить населению КНДР безопасность, добавил парламентарий.

«Если страна находится в изоляции, если в Южной Корее расположены американские военные базы, то что ещё от этого человека можно ждать? То есть его действия были логичными. Он просто пытается обезопасить свою страну. Если ему дают какие-то альтернативы, гарантируют безопасность, то почему бы не свернуть эту программу?» — заключил Шерин.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний Пхеньяном и закрытии полигона на севере страны.