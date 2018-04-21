Косачёв: от США нужны встречные меры после приостановки ядерных испытаний в КНДР

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США должны предпринять встречные меры после того, как КНДР приостановила проведение ядерных испытаний. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв в своём Facebook.

По словам сенатора, нынешних решений КНДР для нормализации ситуации на Корейском полуострове недостаточно. Он считает, что нужны «оперативные и, по возможности, демонстративные встречные меры» со стороны США. 

«Прекращение агрессивной и уничижительной риторики. Признание суверенных прав КНДР на собственное развитие. Отказ от угроз смены власти в этой стране через внешнее вмешательство. Сворачивание военной активности у границ Северной Кореи. Восстановление политического диалога», — отметил сенатор. 

Также он выразил надежду на то, что межкорейский саммит и встреча КНДР — США «теперь точно состоятся». 

«Наш диалог с северокорейскими соседями не прерывался ни на минуту. И это было ответственным, точным и в конечном счёте сработавшим решением российской дипломатии. Линия на политическое урегулирование и на мирное решение споров, которую во всех ситуациях и последовательно отстаивает Россия, взяла верх», — отметил сенатор.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний Пхеньяном и закрытии ядерного полигона на севере страны. 

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