Косачёв: от США нужны встречные меры после приостановки ядерных испытаний в КНДР
По словам сенатора, нынешних решений КНДР для нормализации ситуации на Корейском полуострове недостаточно. Он считает, что нужны «оперативные и, по возможности, демонстративные встречные меры» со стороны США.
«Прекращение агрессивной и уничижительной риторики. Признание суверенных прав КНДР на собственное развитие. Отказ от угроз смены власти в этой стране через внешнее вмешательство. Сворачивание военной активности у границ Северной Кореи. Восстановление политического диалога», — отметил сенатор.
Также он выразил надежду на то, что межкорейский саммит и встреча КНДР — США «теперь точно состоятся».
«Наш диалог с северокорейскими соседями не прерывался ни на минуту. И это было ответственным, точным и в конечном счёте сработавшим решением российской дипломатии. Линия на политическое урегулирование и на мирное решение споров, которую во всех ситуациях и последовательно отстаивает Россия, взяла верх», — отметил сенатор.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний Пхеньяном и закрытии ядерного полигона на севере страны.