Посольство России считает, что в кровь Юлии Скрипаль могли впрыснуть химикат

Посольство России в Великобритании подозревает, что в кровь отравленной в Солсбери Юлии Скрипаль перед отбором проб был впрыснут химикат. Об этом заявили в пресс-службе российского посольства.

«Каким образом в пробе крови одной из потерпевших, отобранной спустя 18 дней после контакта, мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат, установленный «Портон-Дауном»? При том что у другого потерпевшего, получившего более сильное отравление, подобного не наблюдалось», — говорится в сообщении в Facebook.

Дипломаты указывают на то, что всё это не характерно для отравляющих веществ нервно-паралитического действия, а также может косвенно свидетельствовать о том, что отбором проб токсичный химикат был впрыснут в кровь Скрипаль, «в связи с чем не успел вступить в биохимическую реакцию».

Ранее российские дипломаты в Британии потребовали предоставить доступ российским врачам для освидетельствования Юлии Скрипаль.