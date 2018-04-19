Посольство просит Британию дать обследовать Юлию Скрипаль российским медикам
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Дипломат подчеркнул, что Скрипаль с 4 марта незаконно удерживается властями Британии, передаёт РИА Новости.
«Заблокированы какие-либо её контакты с нами. Посольство обеспокоено состоянием здоровья Юлии Скрипаль, а также отсутствием какой-либо официальной информации о ней. Все публичные заявления, сделанные до настоящего времени официальными британскими властями, не могут рассматриваться как достоверные. Эта скандальная ситуация ещё раз подтверждает, что по отношению к семье Скрипаль, которые являются российскими гражданами, осуществлена неслыханная провокация с помощью британских спецслужб», — рассказал он.
Отмечается, что 19 апреля российское посольство обратилось с нотой в Форин Офис с требованием «провести медицинское освидетельствование Юлии Скрипаль силами российских медиков».
«Количество вопросов к британской стороне зашкаливает. На кону стоит репутация британских властей, которые отказываются выполнять свои международные обязательства в соответствии с Венской конвенцией 1963 года», — добавил представитель посольства.
Ранее Виктория Скрипаль заявила, что её двоюродная сестра Юлия разговаривала с ней по телефону под давлением.