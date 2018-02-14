Саакашвили опроверг сообщения о том, что просил Меркель о помощи

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2» опроверг ранее появившиеся сообщения СМИ о том, что он якобы просил канцлера Германии Ангелу Меркель о помощи.

«Совершенно не понимаю, откуда взялась эта информация про канцлера, кто вам об этом сказал. Я хорошо знаком с Меркель, но к ней точно не обращался», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Саакашвили обратился за поддержкой к ЕС, в частности, к канцлеру Германии после выдворения с территории Украины.

12 февраля политика задержали в одном из ресторанов в Киеве и выдворили с Украины в Польшу.

Политолог Олег Соскин в беседе НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против украинского президента Петра Порошенко.