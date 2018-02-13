В интернете появилось видео задержания Саакашвили
На странице в социальной сети Facebook, которая принадлежит экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, опубликовано видео задержания политика в Киеве.
«Его били в лицо, всю дорогу до самолёта закрывали рот и глаза, угрожали выстрелить, держали прижатым к полу микроавтобуса и вертолёта», — говорится в тексте сообщения.
12 февраля сообщалось, что Саакашвили был задержан в ресторане в Киеве.
Позднее стало известно, что политик выдворен с Украины в Польшу.
Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в полицию заявление о похищении экс-губернатора Одесской области.
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