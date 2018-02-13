В интернете появилось видео задержания Саакашвили

На странице в социальной сети Facebook, которая принадлежит экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, опубликовано видео задержания политика в Киеве.

«Его били в лицо, всю дорогу до самолёта закрывали рот и глаза, угрожали выстрелить, держали прижатым к полу микроавтобуса и вертолёта», — говорится в тексте сообщения.

12 февраля сообщалось, что Саакашвили был задержан в ресторане в Киеве.

Позднее стало известно, что политик выдворен с Украины в Польшу.

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в полицию заявление о похищении экс-губернатора Одесской области.