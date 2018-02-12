Адвокат Саакашвили заявил в полицию о похищении политика

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Адвокат бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в полицию заявление о похищении политика, сообщили в партии «Движение новых сил».

«Только что адвокат Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал заявление о похищении политика. Заявление было подано по телефонному вызову в Печерское районное управление МВД», — говорится в сообщении движения в Facebook.

Там отметили, что полиция пообщалась с работниками ресторана и теми, кто находился рядом с Саакашвили в момент его задержания.

В настоящее время сторонники политика дежурят в киевских аэропортах «Борисполь» и «Жуляны», отметили в партии.

Ранее стало известно, что Саакашвили выдворен с Украины в Польшу.

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