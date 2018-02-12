Источник сообщил о депортации Саакашвили в Европу

Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили после задержания в Киеве депортируют в одну из европейских стран.

Об этом сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Сейчас его будут депортировать в Европу. Все суды уже прошли. Как только он проиграл в суде, то службы получили право депортировать», — приводит издание слова источника.

Он отметил, что процедуры по высылке не займут много времени, так как в наличии есть решения судов.

12 февраля депутат Рады Юрий Деревянко заявил, что экс-губернатор Одесской области был задержан в ресторане в Киеве.

Ранее Саакашвили заявлял, что на Украине приняли решение депортировать его в Польшу.

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против президента страны Петра Порошенко.