Саакашвили заявил, что на Украине приняли решение депортировать его в Польшу

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Иммиграционная служба Украины приняла решение депортировать бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Польшу. Об этом политик заявил в ходе интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2».

При этом он подчеркнул, что «независимо от того, что будет дальше, продолжит мирную борьбу за смену власти» на Украине.

Также Саакашвили заявил, что его экстрадиция в Грузию может привести к массовым демонстрациям на Украине.

Ранее Саакашвили призвал оставить его в покое и не мешать заниматься политикой на Украине.

5 февраля апелляционный суд в Киеве отклонил жалобу на отказ миграционной службы Украины предоставить убежище Михаилу Саакашвили.

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