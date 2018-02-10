Саакашвили заявил, что на Украине приняли решение депортировать его в Польшу
При этом он подчеркнул, что «независимо от того, что будет дальше, продолжит мирную борьбу за смену власти» на Украине.
Также Саакашвили заявил, что его экстрадиция в Грузию может привести к массовым демонстрациям на Украине.
Ранее Саакашвили призвал оставить его в покое и не мешать заниматься политикой на Украине.
5 февраля апелляционный суд в Киеве отклонил жалобу на отказ миграционной службы Украины предоставить убежище Михаилу Саакашвили.