В МВД Украины опровергли заявления сторонников Саакашвили о попытке задержания политика

Советник главы Министерства внутренних дел (МВД) Украины Зорян Шкиряк в своём Facebook опроверг заявления сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о якобы попытке задержания политика в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv в Киеве.

«Никакого спецназа, ни одного из правоохранительных подразделений Украины там (в гостинице. — RT) не было и быть не могло. Никаких попыток задержания Саакашвили не осуществлялось. Они не могут предоставить ни видео, ни фото присутствия «Альфы» в Fairmont, потому что её там просто не было», — заявил он.

При этом Шкиряк отметил, что данное сообщение было информационной провокацией, а ситуация вокруг Саакашвили будет решаться в соответствии с нормами законов Украины и международного права.

Ранее народный депутат Игорь Луценко на своей странице в Facebook объявил о задержании Саакашвили, которое якобы было произведено сотрудниками спецподразделения Службы безопасности Украины (СБУ) «Альфа».

Давид Сакварелидзе, один из сторонников Саакашвили, также сообщил о присутствии отряда силовиков в здании гостиницы.

Позднее СБУ опровергла сообщения о задержании политика.