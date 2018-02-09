В СБУ опровергли сообщения о задержании Саакашвили

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла сообщения о задержании спецназом «Альфа» бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

«Информация не соответствует действительности», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря ведомства Елену Гитлянскую.

Ранее народный депутат Игорь Луценко на своей странице в Facebook объявил о задержании Саакашвили.

Отмечается, что задержание было произведено сотрудниками спецподразделения СБУ «Альфа».

При этом сообщается, что Давид Сакварелидзе, один из сторонников Саакашвили, на своей странице в Facebook ранее рассказал, что к гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv, в которой находился политик, прибыл отряд силовиков.

Ранее Саакашвили призвал оставить его в покое и не мешать заниматься политикой на Украине.