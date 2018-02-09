В СБУ опровергли сообщения о задержании Саакашвили
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«Информация не соответствует действительности», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря ведомства Елену Гитлянскую.
Ранее народный депутат Игорь Луценко на своей странице в Facebook объявил о задержании Саакашвили.
Отмечается, что задержание было произведено сотрудниками спецподразделения СБУ «Альфа».
При этом сообщается, что Давид Сакварелидзе, один из сторонников Саакашвили, на своей странице в Facebook ранее рассказал, что к гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv, в которой находился политик, прибыл отряд силовиков.
Ранее Саакашвили призвал оставить его в покое и не мешать заниматься политикой на Украине.