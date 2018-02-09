Спикер парламента Грузии заявил, что Саакашвили ожидает арест в случае его экстрадиции

Бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили ожидает арест в случае его экстрадиции в Грузию. Об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Что касается экстрадиции Михаила Саакашвили, то в Грузии его ожидает арест. У нас у него слабая политическая поддержка... В нашей стране состоялся судебный процесс против него, есть судебное решение, которое предполагает арест Саакашвили при появлении на территории Грузии», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Ранее Саакашвили призвал оставить его в покое и не мешать заниматься политикой на Украине.

5 февраля Апелляционный суд в Киеве отклонил жалобу на отказ миграционной службы Украины предоставить убежище Михаилу Саакашвили.