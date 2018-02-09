Спикер парламента Грузии заявил, что Саакашвили ожидает арест в случае его экстрадиции

Короткая ссылка
Бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили ожидает арест в случае его экстрадиции в Грузию. Об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Что касается экстрадиции Михаила Саакашвили, то в Грузии его ожидает арест. У нас у него слабая политическая поддержка... В нашей стране состоялся судебный процесс против него, есть судебное решение, которое предполагает арест Саакашвили при появлении на территории Грузии», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Ранее Саакашвили призвал оставить его в покое и не мешать заниматься политикой на Украине.

5 февраля Апелляционный суд в Киеве отклонил жалобу на отказ миграционной службы Украины предоставить убежище Михаилу Саакашвили.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Закавказье
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru