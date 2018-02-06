Суд отклонил очередной иск Саакашвили к миграционной службе Украины

Окружной административный суд Киева отклонил ещё один иск экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к Государственной миграционной службе (ГМС) Украины.

Как передаёт Интерфакс-Украина, суд отказался признать противоправной и незаконной бездеятельность службы при рассмотрении жалобы на решение управления ГМС Киевской области, которое отказало политику в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Кроме того, в этом иске Саакашвили просил признать незаконной бездеятельность Киевского областного управления ГМС, не передавшего материалы его личного дела в центральный аппарат. В удовлетворении этой жалобы судом также было отказано.

Ранее Апелляционный суд в Киеве отклонил жалобу на отказ миграционной службы Украины предоставить убежище Саакашвили.