Грузия намерена отправить Польше запрос об экстрадиции Саакашвили

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Член грузинского парламентского большинства Александр Кантария заявил, что Тбилиси направит Варшаве запрос об экстрадиции бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, если тот решит надолго остаться на территории Польши.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Палитраньюс».

«Если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда», — цитирует парламентария Интерфакс-Украина.

Депутат напомнил, что суд в Грузии уже вынес Саакашвили приговор, поэтому политика там уже ждут.

12 февраля Михаил Саакашвили был задержан в Киеве. Позднее он был доставлен в аэропорт и выдворен с территории Украины в Польшу. 

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