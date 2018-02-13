Грузия намерена отправить Польше запрос об экстрадиции Саакашвили

Член грузинского парламентского большинства Александр Кантария заявил, что Тбилиси направит Варшаве запрос об экстрадиции бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, если тот решит надолго остаться на территории Польши.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Палитраньюс».

«Если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда», — цитирует парламентария Интерфакс-Украина.

Депутат напомнил, что суд в Грузии уже вынес Саакашвили приговор, поэтому политика там уже ждут.

12 февраля Михаил Саакашвили был задержан в Киеве. Позднее он был доставлен в аэропорт и выдворен с территории Украины в Польшу.