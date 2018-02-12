Саакашвили прокомментировал своё выдворение с Украины в Польшу

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает свою депортацию с Украины в Польшу слабостью власти.

Об этом он заявил во время телефонного разговора, запись которого опубликована в Facebook политика.

«Нам надо на это реагировать достаточно спокойно, нам на их слабость надо реагировать силой духа, на их разводки надо реагировать правдой, мы правы. Это мелкий, дешевый разводчик Порошенко, это не президент, это не мужчина даже, это просто подлый барыга, который хочет угробить Украину», — сказал Саакашвили.

По словам политика, подобные действия показывают слабость власти.

«В кафе ворвались, посадили в автобус. Они пытались закрыть мне глаза, связать руки. Посадили в машину, долго кружили по Киеву. Высадили в Борисполе, затем подогнали самолет, скрутили руки и грубо посадили на него», — рассказал он.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко отметил, что Саакашвили не имеет права заниматься политикой на территории Украины и может быть выслан из страны.

12 февраля Саакашвили задержали в Киеве. Позднее его доставили в аэропорт и выдворили с Украины в Польшу.