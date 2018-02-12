Порошенко заявил, что не намерен влиять на решение о возможной экстрадиции Саакашвили

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Украинский лидер Пётр Порошенко в интервью Profil заявил, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не имеет права заниматься политикой на Украине и может быть выслан из страны.

«Саакашвили не является гражданином Украины. Он тоже не является украинским политиком, потому что по нашему законодательству он должен быть гражданином (Украины. — RT), чтобы иметь возможность заниматься здесь политикой», — сказал президент.

По его словам, Саакашвили нарушил «украинский закон», а в Грузии «был осуждён».

«В мои обязанности как президента не входит решать, что с ним делать. Его можно было выслать, хотя я бы этого не хотел. Это работа государственной миграционной службы, пограничной службы. Я не хочу влиять на неё», — отметил Порошенко.

Ранее стало известно о задержании Саакашвили в Киеве. 

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против Порошенко.

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