Порошенко заявил, что не намерен влиять на решение о возможной экстрадиции Саакашвили
«Саакашвили не является гражданином Украины. Он тоже не является украинским политиком, потому что по нашему законодательству он должен быть гражданином (Украины. — RT), чтобы иметь возможность заниматься здесь политикой», — сказал президент.
По его словам, Саакашвили нарушил «украинский закон», а в Грузии «был осуждён».
«В мои обязанности как президента не входит решать, что с ним делать. Его можно было выслать, хотя я бы этого не хотел. Это работа государственной миграционной службы, пограничной службы. Я не хочу влиять на неё», — отметил Порошенко.
Ранее стало известно о задержании Саакашвили в Киеве.
Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против Порошенко.