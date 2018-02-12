Эксперт назвал выдворенного с Украины Саакашвили бизнес-проектом

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с RT прокомментировал выдворение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с Украины в Польшу.

«Это обычный бизнес-проект. Он приезжает, пиарится, а потом под свой проект стремится «подтянуть» богатых людей и на этом заработать. Да, он с шумом перешёл границу. Он стремился показать олигархам, мол, я могу, дайте мне деньги. Но у него не получилось. Олигархи посмотрели на опросы, которые показывают рейтинг его партии от 1 до 3%, — это несерьёзно, он со своей партией в состав Верховной рады войти не может. И просто не дали денег. А без денег это дело не работает. Если первые его мероприятия он проплачивал, то последние — почти нет, и людей на его митингах собиралось очень мало», — пояснил Охрименко.

Он добавил, что Саакашвили после выдворения с Украины в Польшу может с теми же целями заработка направиться в любую страну.

12 февраля Саакашвили был задержан в Киеве. Позднее он был доставлен в аэропорт и выдворен с территории Украины в Польшу.