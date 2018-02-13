ЕС следит за ситуацией с выдворением Саакашвили с Украины

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ЕС следит за ситуацией с бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, который был выдворен с Украины в Польшу. Об этом заявили в пресс-службе главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.
ЕС следит за ситуацией с выдворением Саакашвили с Украины
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya

«Мы продолжаем следить за развитием ситуации относительно господина Саакашвили. Мы ожидаем, что верховенство права, а также права господина Саакашвили будут обеспечены», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее Саакашвили рассказал о намерении восстановить гражданство Украины.

12 февраля политика задержали в Киеве. Позднее он был выдворен с Украины в Польшу. Сам Саакашвили считает свою депортацию слабостью власти.

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против украинского лидера Петра Порошенко.

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